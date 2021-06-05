البرازيل تنظر للمرة الثالثة في مسألة استيراد «سبوتنيك V»

تنظر وكالة التفتيش الصحي الوطنية البرازيلية مرة أخرى في الاستيراد والاستخدام الطارئ للقاح الروسي "سبوتنيك V" في 4 حزيران، بعد أن رفضت منح الإذن مرتين متذرعة بنقص المعلومات.

وقال الموقع الإلكتروني للهيئة التنظيمية في بيان بالخصوص: "سيعقد مجلس وكالة التفتيش الصحي الوطنية البرازيلية جلسة عامة غير عادية يوم الجمعة 4 حزيران. وسينظر المدراء في طلبات الحصول على إذن حصري ومؤقت لاستيراد وتوزيع لقاحي "كوفاكسين" الهندي و"سبوتنيك V" الروسي.

وقام بتقديم الطلب الأول للاستخدام الطارئ في البلاد للقاح المختبر البرازيلي "União Química" والذي كان قد بدأ بالفعل إنتاجه بحلول ذلك الوقت.

الهيئة البرازيلية المختصة رفضت الالتماس وطلبت المزيد من المعلومات.

وبعد بضعة أيام، تدخلت المحكمة العليا البرازيلية في مسألة الموافقة على لقاح سبوتنيك، وأمرت المنظم بشرح أسباب الرفض.

ولاحقا، بناء على طلب السلطات الإقليمية، التي كانت تعول على تسليم سريع للقاح الروسي، حاولت المحكمة تقليل وقت النظر في الطلب الروسي وحتى إصدار تصريح تلقائي، على خلفية عدم الامتثال للمواعيد النهائية لتحليل الدواء الجديد، لكن العملية ظلت تحت اختصاص وكالة التفتيش الصحي الوطنية البرازيلية.