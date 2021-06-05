الداخلية الأردنية تحذر من التجمعات غير القانونية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدرت وزارة الداخلية الأردنية، مساء الجمعة، بيانا أهابت فيه بمواطنيها بالابتعاد عن التجمعات غير القانونية.

وقال البيان الذي نشرته الوكالة الرسمية "بترا": "تتابع وزارة الداخلية عن كثب الدعوات لعقد تجمعات ولقاءات وبناء بيوت شعر بشكل مخالف للقانون وعلى نسق تجمعات تمت خلال الفترة القريبة الماضية، وتضمنت مخالفات للقانون ومظاهر غير مقبولة من شأنها المساس بسلمنا المجتمعي ومبدأ سيادة القانون، الذي يحرص عليه كل الأردنيون".

وتابع البيان: "تهيب وزارة الداخلية بمواطنينا الأعزاء بأن ينأوا بأنفسهم عن مثل هذه الفعاليات غير القانونية وغير المصرح بها وفقا للقانون".

وأكدت الداخلية الأردنية أنها لن تسمح بإقامة مثل هذه النشاطات، وأن "أجهزتنا المعنية ستتعامل مع هذا الأمر وفقا للقانون وبما يحافظ على السلم المجتمعي وأمن وأمان المواطنين ومبدأ سيادة القانون".