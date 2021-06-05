شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات روسيا جرّاء كورونا تقترب من 425 ألفاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - رويترز

كشفت بيانات صادرة عن خدمة الإحصاء الحكومية الروسية، الجمعة أن البلاد سجلت قرابة 425 ألف وفاة زائدة في الفترة من إبريل/ نيسان 2020 إلى إبريل/ نيسان 2021 عندما كانت في خضم جائحة كوفيد-19.

ويتجاوز عدد الوفيات الزائدة، التي يقول بعض علماء الأوبئة إنها أفضل طريقة لقياس عدد الوفيات الحقيقي بسبب كوفيد-19، عدد الوفيات الرسمي بسبب كوفيد-19 الذي تعلنه اللجنة المكلفة بمواجهة كورونا والذي وصل إلى 123037 حالة.

وتسجل خدمة الإحصاء الحكومية الروسية إحصاءاتها الخاصة. وقالت،الجمعة، إن نحو 270 ألف شخص لقوا حتفهم في روسيا؛ بسبب كوفيد-19 والأسباب المرتبطة به منذ بداية الوباء في إبريل/ نيسان 2020 إلى إبريل 2021.

وقالت إنه في إبريل/ نيسان من هذا العام، توفي 20323 شخصاً بسبب كوفيد-19 والأسباب المرتبطة به في روسيا، وهو ما يزيد بنسبة 11.6% على الفترة نفسها من العام الماضي.