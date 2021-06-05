شكرا لقرائتكم خبر عن الدنمارك تواجه الفيضانات المستقبلية بجزيرة صناعية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صوّت البرلمان الدنماركي، أمس الجمعة، بأغلبية 85 صوتاً ضد 12 لمصلحة مشروع بناء جزيرة صناعية في العاصمة كوبنهاجن بكلفة 20 مليار كرونة (3.3 مليار دولار)، سيسكنها 35 ألف نسمة، وسيتم ربط الجزيرة بقلب المدينة عبر نفق بحري وطريق. ومن المقرر أن يبدأ العمل في تشييد الجزيرة الصناعية في 2035، وأن يكتمل في العام 2070.

تبلغ مساحة الجزيرة التي تقرر أن تحمل اسم «لاينتهولمن»، ثلاثة كيلومترات مربعة،

الدنمارك تواجه الفيضانات المستقبليةوستعمل أيضاً كمصدّ لحماية كوبنهاجن العاصمة من الفيضانات المحتملة في المستقبل، الناجمة عن ارتفاع مستويات سطح البحر.

كانت حكومة رئيس الوزراء السابق لارس لوكي راسموسين قد اقترحت المشروع في 2018، لكنه واجه انتقادات طالبت الحكومة بدراسة ممحصة للعواقب البيئية؛ بسبب أعمال الإنشاء والتشييد.(أ.ب)