شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تحمّل الحوثيين مسؤولية استمرار الحرب في اليمن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حمّلت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، ميليشيات الحوثي، مسؤولية استمرار الحرب المريرة في اليمن. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية: إن جماعة الحوثي تتقاعس عن السعي للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، واتخاذ خطوات نحو تسوية الصراع. وأشارت الوزارة إلى أنه بعد عودة المبعوث الأمريكي الخاص تيم ليندركينج من المنطقة «في حين تثير أطراف عديدة مشاكل داخل اليمن، يتحمل الحوثيون مسؤولية كبرى عن رفض المشاركة في جهود وقف إطلاق النار». كما تتحمل مسؤولية عدم اتخاذ خطوات لحل النزاع المستمر منذ ما يقرب من 7 سنوات والذي تسبب في معاناة تفوق الوصف للشعب اليمني.

وأضافت: إن المبعوث الأمريكي لليمن ناقش خلال جولته الإقليمية الأزمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن وضرورة وقف إطلاق النار تماماً، وعمل عن كثب مع نظيره الأممي، ورحب بزيارته الأخيرة لمدينة صنعاء اليمنية. وتابعت: إن ميليشيات الحوثي تتحمل مسؤولية كبيرة لعرقلة وقف إطلاق النار في اليمن، وترفض اتخاذ خطوات بناءة لحل الأزمة.

يأتي ذلك فيما طالب مجلس الأمن الدولي، في بيان، ميليشيات الحوثي بالسماح لمفتّشين دوليين بأن يتفقّدوا «من دون تأخير» الناقلة النفطية المتهالكة «صافر».

وأصدر المجلس بيانه في ختام جلسة عقدها بطلب من بريطانيا، بعدما أعلنت ميليشيات الحوثي الانقلابية أنّ مساعي السماح لبعثة التفتيش التابعة للأمم المتحدة بتفقّد السفينة وصلت إلى «طريق مسدود». وفي بيانه حضّ أعضاء مجلس الأمن ال15 ميليشيات الحوثي على «تسهيل وصول آمن وغير مشروط لخبراء الأمم المتّحدة، لكي يجروا تقييماً محايداً وشاملاً، إضافة إلى مهمة صيانة أولية، من دون تأخير».

وأكدت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، أن ميليشيات الحوثي لم تعط أي ضمانات لصيانة السفينة. ودعت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنغر أندرسن، خلال جلسة لمجلس الأمن حول سفينة صافر النفطية كافة الأطراف للتدخل لحل أزمة الخزان العائم بالبحر الأحمر لتفادي كارثة بيئية وشيكة. وقالت أندرسن: إن «وجود تسريب أو انفجار خزان النفط صافر أمر محتمل ويهدد الملاحة في البحر الأحمر وسوف يؤدي إلى إغلاق ميناء الحديدة وسيؤثر في الاقتصاد اليمني بشكل كبير».

على صعيد آخر، أعلنت قوات الجيش اليمني، أنها نفذت كميناً محكماً استهدف مجاميع من ميليشيات الحوثي الانقلابية شمال مدينة الحزم بمحافظة الجوف.

وبحسب بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة فإن «مجاميع من ميليشيات الحوثي حاولت التسلل إلى أحد المواقع العسكرية غرب معسكر الخنجر إلا أن أبطال الجيش والمقاومة الشعبية كانوا يرصدون تحركاتها منذ البداية وأوقعوها في كمين». وأكد البيان، أن الكمين «أسفر عن سقوط أغلب تلك العناصر بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار، مخلفين وراءهم عتادهم وجثث قتلاهم».