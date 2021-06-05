شكرا لقرائتكم خبر عن مراسم تنصيب الكولونيل جويتا رئيساً لمالي الاثنين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تُجرى بعد غد الاثنين مراسم تنصيب الكولونيل أسيمي جويتا الذي أعلنته المحكمة الدستورية رئيساً انتقالياً في مالي الأسبوع الماضي بعد انقلابين في غضون تسعة أشهر، فيما أعلنت فرنسا تعليق عملياتها العسكرية المشتركة مع القوات المالية، وأعلنت منظمة الفرنكفونية تعليق عضوية مالي.

وأوردت الحكومة المالية على حسابها عبر شبكة فيسبوك مذكرة صادرة عن وزارة الخارجية تدعو فيها السفراء ومديري المنظمات الدولية إلى حضور مراسم التنصيب بعد غد الاثنين، ويتوقّع أن تسرع هذه المراسم تعيين رئيس للوزراء وهو من مطالب الأسرة الدولية التي تشترط أن يكون مدنياً.

وكانت مصادر قريبة من العسكريين الانقلابيين اعتبرت أن مراسم التنصيب أو حلف اليمين هي شرط مسبق لتعيين رئيس للوزراء.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية أن باريس «قررت تعليق العمليات العسكرية المشتركة مع القوات المالية».

وشددت الوزارة على أن «المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي حددا شروطاً وخطوطاً حمراء لتوضيح إطار عملية الانتقال السياسي في مالي»، و«بانتظار هذه الضمانات قررت فرنسا (..) تعليق العمليات العسكرية المشتركة مع القوات المالية مؤقتاً فضلاً عن المهمات الاستشارية» المقدمة لها.

وأضافت «سيعاد تقييم هذه القرارات في الأيام المقبلة على ضوء الأجوبة التي ستقدمها السلطات المالية»، في وقت تشكل فيه مالي التي شهدت انقلابين في غضون تسعة أشهر، بلداً أساسياً في مكافحة الحركات الارهابية في منطقة الساحل التي تشارك فيها فرنسا بشكل واسع.

وتبدي فرنسا بذلك شجبها للانقلاب على الأرض وأيضاً محاولة دعم ضغوط الأسرة الدولية على العسكريين الانقلابيين في مالي.

وفي سياق الضغط نفسه، أعلن المجلس الدائم للفرنكوفونية في بيان أن هيئات الفرنكوفونية علقت عضوية مالي التي شهدت انقلاباً نهاية مايو، هو الثاني في أقل من عام. وخلال جلسة استثنائية في باريس، دان المجلس الدائم للفرنكوفونية، إحدى هيئات المنظمة الدولية للفرنكوفونية، «بشدة» الانقلاب الذي نفذه الكولونيل أسيمي جويتا في 24 مايو وقرر «تعليق جمهورية مالي من هيئات الفرنكوفونية»، مع الحفاظ على برامج إعادة النظام الديمقراطي.

وفي قرار اعتمد بالإجماع «طلب المجلس الدائم للفرنكوفونية تعيين رئيس وزراء مدني وحكومة تمثل كل الأطراف»، و«طالب بالرفع الفوري لكل القيود المفروضة على الشخصيات السياسية خصوصاً وضع الرئيس ورئيس الوزراء السابقين في الإقامة الجبرية».(أ.ف.ب)