شكرا لقرائتكم خبر عن مفاوضات جوبا تفرغ من مراجعة ملاحظات الخرطوم حول «الإطاري» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الوساطة الجنوبية لمفاوضات السلام بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية «شمال» جناح عبدالعزيز الحلو عن الفراغ من مراجعة ملاحظات الحكومة حول مسودة الاتفاق الإطاري، وتشكيل أربع لجان لمناقشة التباينات على أن ترفع تقريرها في وقت لاحق للتشاور حولها بهدف وضع مسودة الاتفاق الإطاري بصورتها النهائية، فيما شُيع أمس الجمعة، في موكب مهيب إلى مقابر حمد النيل جثمان الشرطي عثمان حسين الذي اغتيل أمس الأول الخميس فى موكب الذكرى الثانية لفض اعتصام القيادة العامة للجيش.

وترأس الجانب الحكومي في جلسة المفاوضات المباشرة، أمس ، الفريق أول ركن شمس الدين الكباشي عضو مجلس السيادة رئيس الوفد، فيما ترأس عمار آمون - الأمين العام للحركة الشعبية وفد الحركة.

وأوضح مقرر الوساطة ضيو مطوك في تصريحات أن هنالك بعض القضايا تحتاج إلى تفاوض، وأبان أن الوساطة انتهجت نهجاً جديداً بعد رؤية طبيعة الاختلاف بين الطرفين، وقررت الوساطة تشكيل لجان متخصصة في القضايا «لجنة لنظام الحكم والادارة، لجنة للترتيبات الأمنية، لجنة الاقتصاد والشؤون الاجتماعية، ولجنة النظام القضائي». وأضاف مطوك ان الوساطة رأت أن يسمي وفد الحركة شخصاً واحداً واثنين معه لكل لجنة كذلك الوفد الحكومي للتفاوض حتى الساعة الخامسة من مساء أمس لإزالة الخلاف في بعض النصوص على أن تقدم اللجان تقريرها في وقت لاحق.

وأضاف مطوك: «لقد تمت مناقشة ملاحظات الحركة الشعبية على رد الحكومة على الاتفاق الإطاري»، لافتاً إلى أنه بقيت جزئية خاصة بالدستور والقضاء.

من جانبه، قال خالد عمر يوسف الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي إن المفاوضات شارفت على الانتهاء من مراجعة المواقف المتبادلة، وبعد الفراغ من الورقة ستظهر نقاط التباينات بشكل نهائي. ووصف النقاش بأنه اتسم بالعمق والصراحة والوضوح والنفاذ لجذور الأزمة، معرباً عن أمله في إنهاء أشكال العنف كافة ، وأن يسود صوت السلمية والتغيير الديمقراطي والحوار بين المكونات كافة وصولاً للسودان الذي ننشده.

إلى ذلك، شُيع أمس الجمعة، في موكب مهيب إلى مقابر حمد النيل في أم درمان جثمان الشرطي عثمان حسين التابع لشرطة ولاية الخرطوم جهاز حماية الأراضي، والذي اغتيل أمس الأول الخميس في موكب الذكرى الثانية لفض اعتصام القيادة العامة للجيش، وذلك بحضور وزير الداخلية الفريق أول عزالدين الشيخ، ومدير قوات الشرطة الفريق أول خالد مهدي وأعضاء هيئتي الإدارة والقيادة وضباط وضباط صف وجنود شرطة ولاية الخرطوم، كما شيعه الآلاف من زملائه وذويه وجموع المواطنين، الذين تدافعوا منذ وقت مبكر من صباح أمس إلى المقابر.(وكالات)