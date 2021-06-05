شكرا لقرائتكم خبر عن الجفاف يجبر ولاية أمريكية على تنظيم «صلاة استسقاء» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لم يجد حاكم ولاية يوتا الأمريكية، سبنسر كوكس، حلاً لمواجهة موجة الجفاف الشديدة التي ضربت الولاية، سوى مناشدة السكان، الجمعة، من كافة أطيافهم إلى الانضمام إليه في «صلاة استسقاء» خلال عطلة نهاية الأسبوع من أجل الدعاء بهطول الأمطار.

وعبر حسابه في «تويتر»، نشر كوكس مناشدته في فيديو، داعياً السكان على اختلاف انتماءاتهم الدينية إلى صلاة جماعية والابتهال بالدعاء من أجل مزيد من الأمطار، مؤكداً أن «هذا يجعلنا قادرين على تجنب أخطر مظاهر الجفاف المستمر».

وحذر كوكس من أن النقص الحالي في المياه قد يضر بالمحاصيل وبالحياة البرية، ويشعل حرائق غابات مميتة.

وتابع: «طلبت من سكان يوتا أن يحافظوا على المياه من خلال تجنب الاستحمام لفترات طويلة، وإصلاح الصنابير التي تسرب المياه»، لكنه أضاف أنه يخشى «ألا تكون هذه الجهود وحدها كافية لحمايتنا».

وقال كوكس:«نحتاج إلى مزيد من الأمطار، ونحتاج إليها الآن، نحن بحاجة إلى تدخل إلهي، ولهذا السبب فإنني أطلب من سكان يوتا من جميع الأديان الانضمام إلي في عطلة نهاية الأسبوع من 4 إلى 6 يونيو/ حزيران الجاري، للصلاة».

ولفت إلى أن موجة الجفاف أجبرت السلطات على إعلان حالة الطوارئ في 13 مايو/ أيار الماضي، وذلك بعدما وصلت كتلة الثلج على مستوى الولاية إلى حوالي 81 % من معدلها الطبيعي، وبلغت ذروتها قبل 10 أيام، وكانت توقعات الجريان السطحي للولاية أقل من 76 % من المتوسط الموسمي. وتعاني ولاية كاليفورنيا أيضا من موجة جفاف، أجبرت سلطاتها هي الأخرى على إعلان الطوارئ.