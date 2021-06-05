شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تسحق التشيك برباعية استعداداً لبطولة أوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بولونيا - رويترز

سحق منتخب إيطاليا، نظيره التشيكي 4-صفر، الجمعة، بعد عرض هجومي قوي قد يجعله من أخطر فرق بطولة أوروبا لكرة القدم عندما تنطلق المسابقة الأسبوع المقبل.

وضع مهاجم لاتسيو، تشيرو إيموبيلي، أصحاب الضيافة في المقدمة في الدقيقة 23، على عكس سير اللعب، بعدما استفاد من سوء تشتيت لكرة من الدفاع ليهز الشباك، بعد أن أبدلت الكرة اتجاهها عقب الاصطدام بمدافع للتشيك.

وضاعف لاعب وسط إنتر ميلان، نيكولو باريلا، الغلة لإيطاليا قبل الاستراحة بتسديدة من عند حافة منطقة الجزاء.

واحتفل لاعب وسط نابولي، لورينتسو إنسيني، بعيد ميلاده الـ 30 بهز الشباك في الدقيقة 66، بعدما تلقى تمريرة من إيموبيلي، ليسدد كرة متقنة بقدمه اليمنى، لتخدع الحارس.وصنع إنسيني الهدف الرابع بعدها بدقائق لدومينيكو بيراردي.