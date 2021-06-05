شكرا لقرائتكم خبر عن «الشعلة التعليمية» تطور منظومتها الرقمية لاستقبال الامتحانات النهائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

كشفت مجموعة الشعلة التعليمية عن تطوير البنية التحتية للبيئة الرقمية، استعداداً لامتحانات نهاية العام الدراسي الجاري 2020-2021، سواء حضورياً أو عن بعد، فضلاً عن منظومة الأمن الإلكتروني في مختلف مراحل التعليم بمدارسها.

وأفادت المجموعة بأنه تم تشكيل مجموعة السلامة على الإنترنت في مدرسة الشعلة الخاصة - الفلاح تماشياً مع مبادرة أقدر للمدارس الآمنة رقمياً الذي تم إصدارها من برنامج خليفة للتمكين، خلال هذه الفترة الحرجة التي يمر بها العالم، والتي تطلبت تحويل التعليم إلى نظام التعلم عن بعد والذي يوفر للطلبة إمكانية الاستخدام شبه الدائم للأجهزة الإلكترونية والإنترنت، مما يعرضهم لخطر حوادث السلامة على الإنترنت والنتائج المترتبة على ذلك.

وأوضحت أن لدى المدرسة مجموعات تم تشكيلها ولدى هذه المجموعات خطوط واضحة للمسؤولية والمحاسبة، مع وضع استراتيجيات إدارة الاستخدام غير المقبول بوضوح، ومراقبة الحصص الإلكترونية وسلوكيات الطلبة داخل المدرسة، والتعاون مع الجهات الخارجية في الحالات التي تحتاج إلى تدخل خارجي من جهات مختصة.

وحول إجراءات المجموعة، أفادت بأنها تتخذ العديد من الإجراءات والتدابير والمبادرات لتعزيز أمنها السيبراني وتتضمن تأمين البنية التحتية للشبكات داخل المدرسة، وتوفير شبكات إنترنت لجميع فئات المجتمع المدرسي بحيث تقدم بيئة أمن إلكتروني تضمن أعلى مستويات الأمان في البنية التحتية، وتتيح ربطاً آمناً بالإنترنت لكافة أفراد المجتمع المدرسي.

ويتولى مسؤول التقنيات مهمة رصد ومراقبة وقائع ومجريات البنية التحتية للشبكات، بما يضمن اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال حدوث انتهاكات بغض النظر عن مستواها، ويقوم مسؤول تقنية المعلومات بمراقبة محاولات الاختراق للمواقع المحظورة بشكل دوري ليتم اتخاذ الإجراءات بحق المخالفين وغير الملتزمين.

وأشارت إلى مبادراتها في السلامة الإلكترونية، إذ قدمت العديد من المبادرات الهادفة لتعزيز مفهوم السلامة الإلكترونية لدى المجتمع المدرسي، أبرزها الحملات التوعوية لتقديم المحاضرات الداخلية (مجموعة السلامة على الإنترنت) ومحاضرات من جهات خارجية بالتعاون مع إدارة التثقيف المجتمعي والشرطة المجتمعية ونشر الملصقات والمنشورات التوعوية على منصات التعلم الذكية على مدار العام الدراسي ووسائل التواصل الاجتماعي لضمان وصول رسائل التوعية لأكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع المدرسي.