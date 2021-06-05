شكرا لقرائتكم خبر عن 8.4 مليار درهم قيمة تعاقدات إجازات البناء في الشارقة خلال 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حوار: محمود محسن

أكد المهندس خليفة بن هدة السويدي، مساعد المدير العام لقطاع الهندسة والمباني في بلدية مدينة الشارقة، أن الإمارة الباسمة تشهد تطوراً ونمواً ملحوظين في شتى المجالات، وحراكاً اقتصادياً غير مسبوق، بتوجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، حتى باتت الشارقة وجهة لكثير من المستثمرين ورجال الأعمال، حيث بلغت القيمة التعاقدية لإجازات البناء في مدينة الشارقة خلال العام الماضي 8.4 مليار درهم.

وقال ابن هدة السويدي في حواره مع ”الخليج 365”، إن قطاع الهندسة والمباني في بلدية مدينة الشارقة، سجل نمواً ملموساً خلال الفترة الماضية، خلال الربع الثالث، مقارنة بالربع الثاني من عام 2020، ويعود الفضل في ذلك إلى الجهود التي تبذلها الإدارات المعنية في البلدية بتقديم التسهيلات وإدخال الخيارات المحفزة للمستثمرين ورجال الأعمال، ما أثمر نمو مخرجات القطاع بشكل ملحوظ، ما يشكل حافزاً قوياً لاستمرارية الحلول والبدائل التي من شأنها دعم القطاع في مختلف إداراته وأقسامه.

* كم تبلغ قيمة تعاقدات إجازات البناء في الشارقة العام الماضي؟

بلغت القيمة التعاقدية لإجازات البناء في مدينة الشارقة خلال العام الماضي قرابة 8.4 مليار درهم، في ظل ما تشهده الإمارة الباسمة من نمو اقتصادي باعتبارها بيئة محفزة على الاستثمار وجذب مختلف الاستثمارات، وفي ظل ما تقدمه مختلف الجهات المعنية من تسهيلات.

* ماهي نسبة نمو مخرجات القطاع؟

شهدت مخرجات قطاع الهندسة والمباني ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 26% خلال الربع الثالث، مقارنة بالربع الثاني من عام 2020، حيث أصدر 46 ألف تصريح هندسي، ونظّم أكثر من 79 ألف زيارة تفتيشية لمختلف مناطق مدينة الشارقة.

* ما عدد المباني التي تم هدمها خلال العام الماضي، وما المعايير المتخذة لتنفيذ عمليات الهدم؟

بلغ عدد المباني التي تم هدمها خلال 2020 حوالي 81 مبنى، وفق مجموعة من المعايير التي تؤخذ بعين الاعتبار عند عملية الهدم، وتشمل الحصول على عدم الممانعات الخاصة بعملية الهدم من كافة الدوائر الحكومية ذات الصلة، وإلزام شركات المقاولات بإجراءات الأمن والسلامة في الموقع، كتركيب حاجز مؤقت، ووضع لوحة تعريفية ببيانات المشروع، ووجود ضابط حماية، ومعدات أمن وسلامة خلال العمل، واستخدام مرشات مياه لتقليل انتشار الغبار الناتج عن عملية الهدم، واستخدام معدات ذات جودة عالية في عملية الهدم لرفع كفاءة العمل، ووضع لوحات إرشادية في الموقع تبين الممرات والمداخل والمخارج، وتأمين الموقع بشكل جيد أثناء أعمال الهدم.

* ما دور إدارة تفتيش المباني الرقابي على مواقع قيد الإنشاء؟

نفذت إدارة تفتيش المباني في البلدية، خلال العام الماضي 20 ألف زيارة تفتيشية، تم خلالها رصد عدد من الملاحظات، وتوجيه وإرشاد شركات مقاولات البناء، ومكاتب الاستشارات الهندسية لتصحيحها، وتم التجاوب معنا بنسبة تزيد على 97%.

معاملات وخدمات

* ماذا عن التصاريح المختلفة الصادرة خلال عام 2020؟

عمل قطاع الهندسة والمباني على استمرارية الأعمال خلال العام الماضي في ظل قيود جائحة كوفيد 19، وذلك بالاعتماد على المنظومة الرقمية للبلدية، وبلغ عدد التصاريح التي أصدرها القطاع بشتى أنواعها، حوالي 46 ألف تصريح.

* كم بلغ عدد المخططات الصادرة عن إدارة تراخيص البناء خلال العام الماضي؟

أنجزت إدارة تراخيص البناء خلال العام الماضي 5330 معاملة اعتماد مخططات هندسية، منها 536 معاملة خلال الربع الأخير بنسبة نمو 21%، مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2019، كما بلغ عدد إجازات البناء خلال العام الماضي 2316 إجازة بناء، من ضمنها 253 إجازة خلال سبتمبر 2020 بنسبة نمو 31%، مقارنة مع الشهر نفسه من 2019.

وأصدر قسم رقابة المباني بإدارة الهندسة خلال العام الماضي، 1615 شهادة إنجاز، و1337 شهادة توصيل خدمات بمعدل نمو 9%، مقارنة بالفترة ذاتها من 2019، بما يضمن استمرارية توفر الوحدات السكنية والتجارية والصناعية الجاهزة للاستغلال، ويخلق حالة من الحراك الاقتصادي والنمو في معدلات الاستثمار في الإمارة، كما شهدت الخدمة الإلكترونية (الاستلام السريع لملاحظات المواقع الإنشائية) إقبالاً من شركات مقاولات البناء، حيث أنجز 108 معاملات، وإصدار 204 تصاريح للخدمة الذكية (الصب الليلي) بالمناطق التجارية والصناعية، وبلغ عدد معاملات إضافة ملاحق بناء عادي 620 معاملة، أنجز منها 257 معاملة خلال 2020.

* ما إنجازات قسم تصنيف المقاولين والمعاملات الصادرة؟

أصدر قسم تصنيف المقاولين والاستشاريين في إدارة الهندسة 902 شهادة تصنيف، لاستكمال إجراءات ترخيص شركات مقاولات المباني، و280 شهادة تصنيف لاستكمال إجراءات ترخيص مكاتب الاستشارات الهندسية المتخصصة في تصميم المباني في الشارقة، و1644 بطاقة مهندس للعمل في الإمارة ومراجعة البلدية لمختلف شركات المقاولات والاستشارات الهندسية، كما نظرت لجنة تصنيف المقاولين والاستشاريين في الإمارة العام الماضي في 88 طلباً لشركة مقاولات البناء ومكاتب الاستشارات الهندسية، كما أجري اختبار بواسطة النظام الذكي (هندسيات) ل803 مهندسين من اختصاص: مدني موقع، معماري موقع، إنشائي فئة رابعة، وذلك لإصدار بطاقة مهندس للشركات والمكاتب بالإمارة، فيما شارك في عمل دليل إرشادي على مستوى الدولة بخصوص الخطوات المطلوبة لبناء مسكن بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة.

وأنجزت لجنة تصنيف المقاولين والاستشاريين في الإمارة 88 طلباً خلال العام الماضي، منها إصدار الموافقات على تصنيف جديد لشركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية، وطلبات الترفيع من فئة إلى فئة أعلى، وطلبات التنازل أو خروج شريك، وأيضاً إصدار الموافقة على تجديد رخص منتهية لأكثر من 3 سنوات، وإضافة أنشطة، كما أوصت بتحديث الأنظمة الخاصة بالمقاولين والاستشاريين بما فيها التعديل على حدود الإشراف الهندسي على المشاريع.

* ما عدد الخدمات الرقمية في قطاع الهندسة والمباني حتى الآن؟

يقدم القطاع 32 خدمة رقمية، منها 17 خدمة استعلام، كما يسعى لمواكبة التحول الرقمي الشامل على مستوى البلدية من خلال مشروع سابق، ما يسهل الإجراءات ويسرع وتيرة الأعمال ويختصر الوقت والجهد لدى المتعاملين.

أبرز المشاريع

* ما أبزر مشاريع القطاع التي تم تنفيذها؟

أطلق قطاع الهندسة والمباني حزمة من المبادرات لتواكب الطفرة العمرانية في الإمارة وتطبيق توصيات ملتقى الشارقة الثاني للهندسة، كما تم تطبيق المباني الخضراء لتشييد مبانٍ جديدة صحية والمساهمة في إنشاء مدن صديقة للبيئة وفق مواصفات استدامة المباني لبلدية مدينة الشارقة، كما عقدت دورات تدريبية هندسية تخصصية في مجال البناء والتشييد لرفع كفاءة المكاتب الاستشارية، وشركات المقاولات، والمستوى العام للمهندسين، وذلك من خلال مركز التدريب الهندسي بالتعاون مع شركة إنجازات للخدمات.