اختتام فعاليات تدريب قوات الدفاع الجوي المصري الباكستاني المشترك "حماة السماء1 "

الشارقة - اميمة ياسر -

اختتمت فعاليات التدريب المصري الباكستاني المشترك "حماة السماء - 1"، والذى نفذته عناصر من قوات الدفاع الجوي المصري والباكستاني للمرة الأولى بجمهورية مصر العربية بالميادين المجهزة لقوات الدفاع الجوي.

تضمنت المرحلة الختامية من التدريب قيام عناصر من قوات الدفاع الجوي المصري والباكستاني بتنفيذ رمايات صاروخية للتعامل ضد الأهداف الجوية فضلاً على تنفيذ رمايات المدفعية المضادة للطائرات لعدة رمايات ضد العديد من الأهداف الأرضية والجوية وإصابتها بكفاءة عالية مما عكس المستوى الراقي الذى وصلت إليه القوات المشاركة فى التدريب والسرعة والدقة فى رصد وتمييز الأهداف المعادية والتعامل معها وتدميرها.

وألقى اللواء أركان حرب محمد حجازي قائد قوات الدفاع الجوي كلمة نقل من خلالها تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للعناصر المشتركة في التدريب، مشيداً بالمستوى المتميز الذى ظهرت عليه العناصر المشتركة في التدريب لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للجانبين.

من جانبه، أكد الفريق حمود الزمان قائد قوات الدفاع الجوي الباكستاني على أهمية تنفيذ تدريب (حماة السماء - 1) مع قوات الدفاع الجوي المصرية مما يعكس عمق علاقات الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين الصديقين.

وفى نهاية التدريب تم تكريم عدد من العناصر المتميزة المشاركة في التدريب لكلا الجانبين.