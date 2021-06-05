«سخيف».. بوتين ينتقد الحظر المسيس من قبل بعض الدول بشأن لقاحات فعالة ضد كورونا

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن ضمان التوزيع العادل للقاحات ضد فيروس كورونا في كافة أنحاء العالم يمثل شرطاً ضرورياً لتجاوز الجائحة، معرباً عن أسفه إزاء تسييس هذا الموضوع من قبل بعض الدول.

وقال بوتين، في كلمة ألقاها اليوم الخميس خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي، إن عملية استئناف الاقتصاد العالمي بعد أكبر ركود شهده منذ الحرب العالمية الثانية جراء جائحة كورونا يأتي بشكل غير متوازن ما يهدد باتساع فجوات بين دول وداخلها، لافتا إلى أن هذا الأمر ينعكس خاصة في ملف محاربة كورونا وتوزيع اللقاحات.

وأكد بوتين أن خطر جائحة فيروس كورونا سيظل قائماً ما لم يتم ضمان الوصول واسع النطاق إلى اللقاحات في جميع القارات، مشيراً إلى أن الأمور حالياً تتطور باتجاه مختلف.

وأوضح الرئيس الروسي أن نحو 10% فقط من الناس على مستوى العالم تلقوا حتى اليوم الجرعة الأولى أو الجرعتين من اللقاح ضد كورونا، فيما لا يزال مئات الملايين عاجزين عن الخضوع للتطعيم بسبب عدم امتلاك دولهم تكنولوجيات وطاقات إنتاجية وموارد للحصول على اللقاح.

وأشار إلى أن الدعم المقدم إلى الدول التي تعاني من نقص الوصول إلى اللقاحات كان "تافها" حتى اليوم، محملاً بعض الدول المسئولية عن حماية مصالحها الأنانية في هذه المسألة.

وقال بوتين: "نرى في الصراع ضد فيروس كورونا على مستوى العالم أنه إما ليس هناك دعم ملموس حيث ثمة حاجة إليه، أو يفرض - وهذا أمر سخيف إطلاقا - حظر مسيس على اقتناء لقاحات فعالة أثبتت فعاليتها التامة".

وشدد الرئيس الروسي على أن مثل هذا السلوك في الظروف الحالية بمثابة تهرب هذه الدول من المسئولية عن حماية مواطنيها، مضيفا: "هذا الأمر موجود ونواجهه أيضاً".

وأشار إلى أن روسيا منحت لكل مواطنيها فرصة للتطعيم ضد كورونا بعدد من اللقاحات الفعالة محلية الصنع، مذكرا بأن لقاح "سبوتنيك-V" يعد اليوم اللقاح الأكثر فعالية وأمنا على مستوى العالم.

وأكد بوتين أن فعالية "سبوتنيك-V" تقدمت بما يزيد عن 96% دون رصد أي حالات وفاة نتيجة لتلقي هذا اللقاح، وفقاً لبيانات الهيئات الروسية المعنية بالمراقبة.

وأضاف بوتين أن روسيا لم تتمكن فقط من تطوير تكنولوجيات نوعية وبدء إنتاج اللقاحات ضد كورونا داخل أراضيها، بل إنها أيضا الدولة الوحيدة التي تساعد شركاءها الأجانب في محاربة الجائحة من خلال إنتاج لقاحها في أراضيهم.

ولفت إلى اهتمام الناس خارج روسيا بلقاحاتها، موضحا أن العديد من المواطنين الأجانب، منهم رجال أعمال ومدراء شركات كبرى، يصلون روسيا بهدف التطعيم.

ووجه الرئيس الروسي الحكومة بدراسة وتحليل جميع نواحي هذه المسألة، بهدف تهيئة الظروف الملائمة لتطعيم المواطنين الأجانب في روسيا بشكل مدفوع الأجر.