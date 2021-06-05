شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى قيمة الضريبة الجمركية على آلات البناء وسيارات الركوب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمنت المادة 22 من القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، الآلات والمعدات والأجهزة التي يتم تحصيل ضريبة جمركية عليها بقيمة 5% من القيمة أو الفئة المقررة بالتعريفة الجمركية.

وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط والإجراءات وفقا للقانون...

تحصل ضريبة جمركية بنسبة (5%) من القيمة أو بالفئات المقررة بالتعريفة الجمركية، أيهما أقل، وذلك علي ما يستورد مما يأتي:

- الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزاؤها التي يقتضيها النشاط، ممـا يلزم لإنشاء المشروعات، وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وكذا المشروعات التي يتم إنشاؤها في المجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام القانون الخاص بها ، ومشروعات الاستصلاح والاستزراع التي تقام علي الأراضي الصحراوية طبقًا للقانون المنظم لها .

- الآلات والمعدات ووسائل نقل المواد والسيارات ذات الاستعمالات الخاصة بالبناء، عدا سيارات الركوب، اللازمة لإنشاء مشروعات التعمير أو التوسع فيها والتي يتم تنفيذها طبقًا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير.

- الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لإنشاء وتوسعة المشروعات والمنشآت الفندقية الخاضعة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية.