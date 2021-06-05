اليوم.. أولى جلسات محاكمة 8 متهمين بينهم أجنبي بالتخابر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة 8 متهمين في القضية رقم 244 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 1260 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

وتضم القضية معتز توفيق "أبو خالد الشامي" أجنبي الجنسية، وعمرو يحيي "دودج" مصري الجنسية، ومهدي صالح "أبو إيليا" أجنبي الجنسية، وعلي بن يوسف ديزتوف "أجنبي الجنسية"، وخضر دوجييف "أجنبي"، وآلاء إبراهيم هارون "مصرية الجنسية"، ومحمد عبدالله باغي "مصري الجنسية"، ومحمد أبو بكر السيد "مصر الجنسية".

ووجهت النيابة للمتهمان الأول والثاني بقيامهما بالتخابر لدى من يعملون لمصلحة جماعة إرهابية خارج مصر، وذلك بالاتفاق مع المتهم الثالث لتمويل عناصر التنظيم معلومات حول منشآت هي ميناء رأس جرجوب البحري، ومحطتي سكك حديد سيدي جابر ورمسيس.

واتفق المتهم الثالث وآخران مع المتهمين الأول والثاني وساعدوهما على ارتكاب جريمة التخابر، وارتكب جميع المتهمين جريمة تمويل الإرهاب وتلقوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أموالا ومعلومات للجماعة الإرهابية "داعش".