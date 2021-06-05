بوتين يدعو لمواصلة الحوار حول معاهدة السلام مع اليابان

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (أ ش أ):

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة مواصلة الحوار مع اليابان لعقد معاهدة السلام معها، علما أن المعاهدة لا تزال معلّقة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وقال بوتين - خلال لقاء مدراء وكالات الأنباء الدولية أثناء منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الجمعة - : "لدينا تعديل على الدستور ونحن يجب أن نأخذ ذلك بعين الاعتبار بلا شك، لكنني لا أعتقد أننا يجب أن نوقف الحوار حول معاهدة السلام" وأشار إلى أن هناك الكثير من القضايا الحساسة.

وأكد أن علي موسكو وطوكيو بناء علاقات حسن جوار تصب في مصلحة الشعبين، مشيرا إلى أن البلدين شريكان طبيعيان في العديد من القضايا.

يذكر أن اليابان تربط عقد معاهدة السلام مع روسيا بتسليمها 4 جزر من جزر الكوريل، بينما تتمسك روسيا بأن سيادتها على الجزر تمخضت عن نتائج الحرب العالمية الثانية، وغير قابلة لإعادة النظر فيها.

وفي العام الماضي أقرت روسيا تعديلات دستورية تحظر التنازل عن أي أراض روسية إلا في إطار اتفاقيات ترسيم الحدود.