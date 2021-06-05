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«الأزمات الدولية» تدعو تونس لإصلاح تدابير مكافحة الارهاب

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ابوظبي - سيف اليزيد - تونس (وكالات) 

دعت منظمة «الأزمات الدولية»، أمس، السلطات التونسية إلى إصلاح بعض تدابير مكافحة الارهاب، محذرة من إمكانية أن تساهم في تغذية العودة إلى العنف في البلاد، في وقت تشهد فيه هذه الظاهرة تراجعاً.
وبين الباحث مايكل العياري، في تقرير نشرته المنظمة بعنوان «تراجع الارهاب في تونس؟»، أن «البلاد غير مهددة بحركة إرهابية جماهيرية ومسلحة».
وكانت تونس شهدت منذ اضطرابات 2011 انتشاراً لحركات وجماعات متطرفة مسلحة نفذت هجمات دموية، استهدفت قوات الأمن والجيش وسياحاً، واشتدت وتيرتها في عام 2015.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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