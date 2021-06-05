مباحثات «يمنية سعودية» لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض

ابوظبي - سيف اليزيد - الرياض (وكالات)

عقد الفريق الحكومي المكلف بمتابعة تنفيذ اتفاق الرياض برئاسة وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، أمس، لقاءً ثنائياً مع الفريق المكلف من المملكة العربية السعودية لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، برئاسة السفير محمد سعيد آل جابر، وذلك في ظل أجواء إيجابية، وحرص مشترك على استكمال تنفيذ الاتفاق، وفي مقدمة ذلك الشق الأمني والعسكري.

وجرت، خلال اللقاء، مناقشة ما تم تنفيذه والعوائق والتحديات القائمة والتي ينبغي بذل كافة الجهود من قبل الجميع من أجل تجاوزها ومعالجتها.

وجرى الاتفاق على ضرورة وقف كل أشكال التصعيد، وبحث سبل تهيئة الظروف الملائمة لعودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن لممارسة مهامها دون عراقيل من أجل التخفيف من معاناة المدنيين.

وأكد المجتمعون الحرص الكبير على تنفيذ ما تبقى من اتفاق الرياض، وبما يؤدي إلى جمع الكلمة وتوحيد الصفوف في مواجهة التحديات الاقتصادية ومواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة من ايران.

وأعرب الفريق الحكومي اليمني، خلال الاجتماع، عن تقديره للجهود التي تبذلها قيادة وحكومة المملكة العربية السعودية مع اليمن في مختلف المجالات والظروف.