لاجئون من الروهينغا قضوا أكثر من مائة يوم في البحر.. وهذا ما حل بهم

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 يونيو 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

تمكن عشرات اللاجئين الروهينغا من الوصول إلى بر الأمان بعدما حط ّ قاربهم في جزيرة إندونيسية بعد 113 يوما قضوها في عرض بحر أندامان.

وأبحر القارب يوم 11 فبراير من كوكس بازار في بنغلاديش وعلى متنه 90 من اللاجئين الروهينغا، معظمهم من النساء والأطفال، قاصدا ماليزيا.

لكن محرك القارب تعطل بعد 4 أيام من إبحاره من كوكس بازار حيث يقيم مئات الآلاف من المسلمين الروهينغا في مخيمات للاجئين بعد فرارهم من ميانمار المجاورة.

وقال كريس ليوا مدير أراكان بروجيكت وهي منظمة ترصد أزمة الروهينغا “علمنا أن 81 لاجئا بخير، نزلوا في جزيرة إيدامان في أتشيه في إندونيسيا”.

وقال “هم ليسوا آمنين هناك إلى الآن. نأمل ألا يتم طردهم”.

ومن بين التسعين الذين بدأوا الرحلة، وجد حرس الحدود الهندي ثمانية متوفين بعد أن وصلوا إلى القارب وأصلحوا محركه.

وأمدت السلطات الهندية اللاجئين بالطعام والمؤن الأخرى الضرورية لكنها رفضت نزولهم في الهند. ورفضت بنغلاديش أيضا عودة باقي اللاجئين.