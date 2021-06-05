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نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى زيارة عاجلة للمؤسسة العقابية بالمرج

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القاهرة - سامية سيد - فى تحرك سريع، قام وفد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يتضمن كلًا من النائب أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، النائبة أميرة العادلى، النائبة هيام الطباخ، أعضاء مجلس النواب، والنائب محمد فريد، وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، بزيارة عاجلة اليوم، للمؤسسة العقابية بالمرج، لتفقد مكان الحريق والوقوف على أسباب الحادث.

والتقى وفد التنسيقية بوزيرة التضامن الاجتماعى، نيفين القباج، خلال جولتهم بالمؤسسة، حيث تابعا تداعيات وآثار الحادث، كما أكد وفد التنسيقية ضرورة تفعيل أنظمة الأمان بالمؤسسة لتفادى نشوب أية حرائق أو مشكلات أخري، وخلال الزيارة تحدث النواب مع الأطفال بالمؤسسة حيث قاموا بطمئنتهم والحديث معهم على ضرورة الالتزام بالقواعد واستخدام وسائل الأمان فور تعرضهم لأية مشكلة.

وثمن نواب التنسيقية، جهود وزيرة التضامن الاجتماعى فى التواجد فى المؤسسة منذ اللحظة الأولى وتوفير الدعم النفسى للأطفال وتسخير كافة الجهود لمنع تكرار هذه المشكلة مرةً أخرى عبر تدعيم المؤسسة بكل وسائل الأمان الممكنة، ومن منطلق اهتمام نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بكل ما يتعلق بحياة المواطنين، وشدد النواب على ضرورة تفعيل الأدوات الرقابية خلال الفترات القادمة لمنع تكرار هذه المشكلات فى أى مؤسسة أخرى.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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