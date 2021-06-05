شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة مرثا محروس: وجود المرأة فى الحياة السياسية قدوة حسنة للفتيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يتواجد حاليا العديد من السيدات العظيمات داخل مفاصل الدولة المصرية لم تكن موجودة من قبل، وكان آخرها القرار الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى بوجودها فى المجالس النيابية ومجلس الدولة ومن قبله وجودها فى النيابة العامة، بالإضافة إلى الوزيرات والنائبات الموجودات، وهذا الأمر أدى إلى إعطاء قدوة حسنة كبيرة لفتيات مصر.

وتابعت مرثا محروس، خلال مداخلة عبر خاصية سكايب فى برنامج مانشيت المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن أى تحديات تواجه وجود المرأة وتمكينها الملحوظ فى عهد الرئيس السيسى هو أمر مؤقت، ولكن لابد فى الاستمرار على تسليط الضوء على كل النماذج الناجحة حتى نساعد فى ترسيخ الصورة الذهنية لدى المواطن أن هذا التمكين هو نتاج جهد ومجهود كبير تقوم به المرأة، مضيفة أن الإعلام هو القوى الناعمة التى من الممكن من خلالها إجهاض العديد من الموروثات والعادات القديمة، وهذا سيجعل النظر إلى أن وجودهن حتى فى القرى والنجوع على أنه أمر أساسى وليس تكميليا.

وواصلت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه أصبحت هناك نسبة وعى كبيرة لدى الأمهات وأولياء الأمور بمخاطر ختان الإناث، مشيرة إلى أن القانون يأتى دوره بعد الوعى وليس قبله، مضيفة أن قانون الأحوال الشخصية من أهم القوانين التى يجرى العمل عليها، ونواب التنسيقية قاموا بعمل العديد من المبادرات للاستماع لأهمية الثغرات الموجودة داخل القوانين، مؤكدة أن الهدف ليس إنصاف المرأة عن الرجل، ولكن هو إنصاف الزوج والزوجة من أجل استقرار الأطفال، وسنبذل قصارى الجهد للوصول إلى قانون أكثر مثالية ودقة بصورة تريح الأسرة المصرية، سواء الزوجة أو الزوج، وعدالة منصفة للأطفال.