شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل 20 ألف وفاة بكورونا في شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد والمسبب لمرض كوفيد - 19 في روسيا خلال شهر أبريل الماضى 20 ألفا و 323 حالة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أن هذا الإحصاء الجديد يأتي في الوقت الذي تحيط فيه شكوك واسعة النطاق بمناشدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسكان بوقاية أنفسهم من الفيروس باستخدام اللقاحات المطورة محليًا.

وينخفض العدد الإجمالي للوفيات فى شهر أبريل بنسبة 15 % عن الرقم المعدل والمعلن عن شهر مارس والذى بلغ 24 ألفا و 42 حالة وفاة ، وفقا لهيئة الإحصاءات الاتحادية الروسية.

وأضافت بلومبرج أن إجمالي الوفيات في روسيا والمرتبطة بوباء كورونا ارتفعت إلى أكثر من 270 ألف حالة حتى أبريل.

وتعد روسيا من بين أكثر الدول تضررا من جائحة كورونا، واستقر عدد الإصابات اليومية الجديدة عند حوالي 9000 حالة منذ نهاية مارس وذلك بعد أن سجلت أعلى مستوى لها فى أواخر ديسمبر وبلغت 30 ألف حالة إصابة يومية.