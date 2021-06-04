"فيسبوك" تعلق حساب دونالد ترامب مدة عامين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 4 يونيو 2021

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علّقت شركة ”فيسبوك“، اليوم الجمعة، حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على منصتها لمدة عامين، وهو قرار تتركز عليه الأنظار لمعرفة مؤشرات على طريقة تعامل الشركة في المستقبل مع زعماء العالم الذين يخالفون القواعد.



وكان مجلس الرقابة في شركة ”فيسبوك“ أيَّد، يوم الأربعاء، تعليق حساب ترامب، لكنه قال إن الشركة أخطأت عندما جعلت التعليق إلى أجل غير مسمى، ومنحها 6 أشهر لتقديم ”رد مناسب“.

ووصف ترامب حظره من منصات التكنولوجيا بأنه“وصمة عار كاملة“، وقال إن الشركات“ستدفع ثمنًا سياسيًا“.