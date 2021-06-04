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العراق.. احتراق 500 خيمة و 1400 إيزيدي بلا مأوى

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 4 يونيو 2021

متابعات

اندلع حريق هائل، بعد ظهر اليوم الجمعة، في مخيم شاريا المخصص للاجئين والنازحين الإيزيديين في قضاء سيميل، بمحافظة دهوك في إقليم كردستان، حيث أسفر، بحسب الحصيلة الأولية للجهات الأمنية وفرق الدفاع المدني، عن عدد من الجرحى، فضلًا عن خسائر مادية كبيرة، واحتراق قرابة 500 خيمة.

 

وتسبب الحريق بفقدان مبالغ مالية كانت لدى النازحين، تُقدر بعشرات آلاف الدولارات.

 

وبحسب مسؤولين محليين، فإن 1400 نازح إيزيدي باتوا بلا مأوى بعد الحريق الهائل، على أمل أن تكفي المساعدات العاجلة المقدمة لهم، في حل الأ

زمة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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