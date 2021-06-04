موقع عبري: زيارة غانتس لأمريكا تكشف عن "خلافات" إسرائيلية بشأن الملف النووي الإيراني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 4 يونيو 2021

متابعات

عبّرت مصادر إسرائيلية إعلامية عن مخاوفها من إمكانية وجود خلافات في السياسات المتبعة في تل أبيب بشأن إيران وبرنامجها النووي، في ظل الحكومة الجديدة التي تتشكل بالتناوب بين نفتالي بينيت، زعيم حزب ”يمينا“، ويائير لابيد زعيم حزب ”هناك مستقبل“، مشيرة إلى أن الزيارة التي أجراها وزير الدفاع بيني غانتس، والذي سيبقى في المنصب ذاته في الحكومة الجديدة هي التي عززت هذه المخاوف.

وسلّط موقع ”ديبكا“ المتخصص في الملفات العسكرية والاستخبارية، اليوم الجمعة، الضوء على زيارة غانتس إلى واشنطن خلال الأيام الأخيرة، وعقده اجتماعات مع عدد كبير من المسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن، من بينهم: نظيره الأمريكي لويد أوستن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكين، ومستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان.

وأشار الموقع إلى أن الملف الرئيس الذي حمله غانتس إلى البيت الأبيض كان يتعلق بتنفيذ الوعود الأمريكية بتعزيز مخزون الجيش الإسرائيلي من صواريخ ”تامير“ المخصصة لمنظومة القبة الحديدية، فضلًا عن قنابل دقيقة التوجيه، ضمن دروس العملية العسكرية الأخيرة في قطاع غزة، والتي أطلقت عليها إسرائيل ”حارس الأسوار“.