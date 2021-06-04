شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: الحظر المسيس من دول على اقتناء لقاحات فعالة.. قرار سخيف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن ضمان التوزيع العادل للقاحات ضد فيروس «كورونا» في كافة أنحاء العالم؛ يمثل شرطاً ضرورياً، لتجاوز الجائحة، مبدياً أسفه إزاء تسييس هذا الموضوع من قبل بعض الدول.

وأشار بوتين، في كلمة ألقاها خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي، إلى أن عملية استئناف الاقتصاد العالمي بعد أكبر ركود شهده منذ الحرب العالمية الثانية؛ من جرّاء جائحة كورونا، يأتي بشكل غير متوازن، ما يهدد باتساع فجوات بين دول وداخلها، لافتاً إلى أن هذا الأمر ينعكس خاصة في ملف محاربة كورونا وتوزيع اللقاحات.

وأكد الرئيس الروسي أن خطر الجائحة سيظل قائماً ما لم يتم ضمان الوصول واسع النطاق إلى اللقاحات في جميع القارات، مقراً بأن الأمور حالياً تتطور باتجاه مختلف. وأوضح بوتين: إن نحو 10% فقط من الناس على مستوى العالم تلقوا حتى اليوم الجرعة الأولى أو الجرعتين من اللقاح ضد كورونا، فيما مئات الملايين ما يزالون غير قادرين على الخضوع للتطعيم؛ بسبب عدم امتلاك دولهم تكنولوجيات وطاقات إنتاجية وموارد؛ للحصول على اللقاح.

ولفت بوتين إلى أن الدعم المقدم إلى الدول التي تعاني نقص الوصول إلى اللقاحات كان «تافهاً» حتى اليوم، محمّلاً بعض الدول المسؤولية عن حماية مصالحها الأنانية في هذه المسألة. وقال: «نرى في الصراع ضد فيروس كورونا على مستوى العالم أنه إما ليس هناك أي دعم ملموس؛ حيث ثمة حاجة إليه، أو يفرض - وهذا أمر سخيف إطلاقاً - حظر مسيس على اقتناء لقاحات فاعلة أثبتت فاعليتها التامة».

وذكر بوتين أن روسيا لم تتمكن فقط من تطوير تكنولوجيات نوعية وبدء إنتاج اللقاحات ضد كورونا داخل أراضيها؛ بل إنها أيضاً الدولة الوحيدة التي تساعد شركاءها الأجانب في محاربة الجائحة؛ من خلال إنتاج لقاحها في أراضيهم.

ولفت بوتين إلى اهتمام الناس خارج روسيا بلقاحاتها، موضحاً أن العديد من المواطنين الأجانب، منهم رجال أعمال ومديرو شركات كبرى، يصلون إلى روسيا؛ بهدف التطعيم. ووجه بوتين بهذا الصدد الحكومة بدراسة وتحليل جميع نواحي هذه المسألة؛ بهدف تهيئة الظروف الملائمة لتطعيم المواطنين الأجانب في روسيا بشكل مدفوع الأجر.

من جهته، قال كيريل ديمترييف رئيس الصندوق الروسي للاستثمار المباشر لرويترز: إن روسيا تتوقع موافقة منظمة الصحة العالمية على لقاح (سبوتنيك في) المضاد لمرض كوفيد-19 في غضون شهرين.

إلى جانب ذلك، أعلن ديمترييف، أن روسيا يمكن أن تفتح أبوابها في شهر يوليو/ تموز المقبل لسياحة اللقاحات. وعقب على ملاحظة لأحد الصحفيين؛ مفادها أن العديد من المشاهير في العالم يأتون إلى روسيا؛ لتلقي التطعيم ضد كورونا قائلاً: «لو شكلنا نادياً من المشاهير الذين تم تطعيمهم بلقاح سبوتنيك في، فسيعد نادياً قوياً للغاية. ربما يكون أحد أقوى الأندية في العالم.

وكانت جمهورية سان مارينو أطلقت حملة للسائحين الراغبين في التطعيم بلقاح «سبوتنيك في» في 17 مايو/ أيار.

(وكالات)