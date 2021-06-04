شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تفتح أبوابها أمام متلقي اللقاحات المعتمدة من «الأدوية الأوروبية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت الحكومة الفرنسية، أمس الجمعة، فتح أبوابها للسياح من دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، ممن تلقوا اللقاحات المعتمدة من قبل وكالة الأدوية اعتباراً من ال9 يوليو/تموز المقبل.

وأعلنت الحكومة الفرنسية، أمس الجمعة،

في بيانها فتح أبوابها للقادمين بغرض السياحة من جميع أنحاء العالم، ممن تلقوا اللقاحات المعتمدة أوروبياً، وأنه «سيتم اعتماد شهادة صحية صالحة للسفر بين الدول الأوروبية اعتباراً من الأول من يوليو/تموز المقبل، على أن يتم اعتماد شهادات صحية أخرى من الدول غير الموجودة في الاتحاد الأوروبي».

وأضافت: «لابد أيضاً من الالتزام بالاختبار المسبق لفيروس كورونا بنتيجة سالبة، وقد يتم تطبيق الحجر الصحي في بعض الحالات.

وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا تعترف باللقاحات التي تم اعتمادها من قبل وكالة الأدوية الأوروبية وهي فايزر/بيونتيك، وموديرنا، واسترازينيكا، وجونسون آند جونسون.

وكانت بيانات رسمية فرنسية أظهرت أن متوسط الوفيات اليومية بمرض كوفيد 19 خلال سبعة أيام، تراجع إلى أقل من 70 للمرة الأولى منذ 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.