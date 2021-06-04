شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تدعو إلى «تحرك عالمي» لاحتواء سلالة «دلتا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعت الهند، أمس الجمعة، إلى تحرك عالمي؛ لاحتواء سلالة من «كورونا» أسرع انتشاراً وعدوى، فقد ذكرت لجنة علماء بالحكومة الهندية، في تقرير نُشر أمس الجمعة، أن سلالة فيروس «كورونا» التي اكتُشفت أول مرة في الهند، شديدة العدوى وقد يتأثر بها من سبق له الإصابة بالمرض، أو من لم يتلقّ جرعة التطعيم كاملة.

وقال باحثون باتحاد علم الوراثة (سارس-كوف-2)، والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، إن السلالة التي أطلقت عليها منظمة الصحة العالمية (سلالة دلتا) تنقل العدوى بنسبة تزيد 50 في المئة عما تنقله سلالة «كورونا» المكتشفة في بريطانيا. وحذروا من أن «الإصابات السابقة.. والتطعيمات الجزئية لا تشكل عقبات كافية في انتشارها، كما حدث في نيودلهي، وهناك حاجة لتحرك قوي فيما يخص الصحة العامة على مستوى العالم لاحتوائها».

وانتشرت هذه السلالة في أكثر من 50 دولة منها بريطانيا، التي حذر رئيس وزرائها بوريس جونسون من أن انتشارها السريع قد يؤثر على إعادة فتح الاقتصاد.

وانخفضت الإصابات باطراد في المدن الهندية الكبرى في الأسابيع الماضية، لكن المناطق الريفية لا تزال تواجه موجة ثانية بالغة الخطورة من العدوى. وحذر خبراء من أن البلاد في حاجة لتسريع وتيرة التطعيم للحيلولة دون زيادة الإصابات مستقبلاً بين السكان الذين يتجاوز عددهم 1.3 مليار نسمة.

وأعلنت الهند، أمس الجمعة، تسجيل 132364 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» خلال 24 ساعة، في حين زادت الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس بواقع 2713، وبذلك بلغ العدد الإجمالي للإصابات 28.6 مليون، وعدد الوفيات 340702.

لقاح تحت التجربة

وقّعت الهند أول طلبية من لقاح مضاد لمرض «كوفيد-19» لم ينل موافقة السلطات الصحية، وذلك بعد يوم من تعرضها لانتقاد المحكمة العليا لفشل برنامجها للتطعيم الذي ترك الملايين عرضة لمرض أودى بحياة 338 ألف مصاب. وحتى الآن لم يتلقَّ سوى نحو 4.7 في المئة من السكان البالغين، وعددهم 950 مليوناً، جرعتي اللقاح في الهند ثاني أكبر دول العالم سكاناً، والتي ترزح تحت وطأة موجة انتشار ثانية للمرض.

وقالت وزارة الصحة، إن الحكومة ستشتري 300 مليون جرعة لقاح من شركة بيولوجيكال-إي المحلية، وإنها دفعت مقدماً 205.6 مليون دولار، على الرغم من أن اللقاح ما زال في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية. وقالت الوزارة في بيان: «الترتيبات مع بيولوجيكال-إي تأتي في إطار نهج حكومة الهند لتشجيع صنّاع اللقاحات المحلية بتقديم الدعم لهم في مجال البحث والتطوير إضافة إلى الدعم المالي».

وتستخدم الهند في تطعيم سكانها لقاح «أسترازينيكا» ولقاح «كوفاكسين»،ومن المقرر أن تطلق تجارياً إنتاجها من لقاح «سبوتنيك في» الروسي.

لكن الإمدادات تتناقص سريعاً، بعد أن فتحت الحكومة التطعيم لجميع البالغين الشهر الماضي. واضطرت بعض مراكز التطعيم لإغلاق أبوابها، مما دفع المحكمة العليا لانتقاد الحكومة بسبب سوء التخطيط.

(وكالات)