شكرا لقرائتكم خبر عن عقيلة صالح: ملتزمون بمخرجات «برلين والصخيرات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أمس الجمعة، أن «ملف المناصب السيادية حُسم سابقاً في اجتماعات بوزنيقة، حيث اجتمعت لجنتان من مجلسي النواب والدولة، وأكدتا تكليف لجنة تحت إشراف أممي باختيار المناصب السيادية»، فيما طالب خبراء سياسيون ليبيون البعثة الأممية ولجنة الحوار السياسي الليبي بضرورة وضع حد لفتاوى «الإخواني» الصادق الغرياني، في حين أعربت اليونان عن استيائها من تجاهل ألمانيا دعوتها لمؤتمر «برلين 2» حول ليبيا المزمع عقده بعد أسابيع.

وأوضح صالح في مؤتمر صحفي مع نظيره المغربي على هامش حضوره جولة المحادثات الليبية الجديدة في المغرب، أنه «تم الاتفاق في بوزينقة على كيفية اختيار المناصب السيادية ومسؤولية الحسم في هذا الشأن تقع على عاتق لجنة «13 +13».

وأشار صالح إلى «أنهم ملتزمون بمخرجات برلين والصخيرات»، فيما «الطرف الآخر لم يلتزم بما اتفق عليه». وأضاف: «نحن نلتزم بكل ما اتفق عليه.. ومطالبنا تتوافق مع ما يطلبه المجتمع الدولي ومؤتمر برلين الثاني سيدعم ذلك».

وقال عقيلة صالح، إن «ليبيا عانت الكثير خلال المرحلة السابقة من الانقسام وانتشار الميليشيات المسلحة، وجدد تأكيده ضرورة الاستجابة لمطالب الليبيين بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة وإقامة الانتخابات في موعدها».

وحول مشروع الدستور الليبي، قال صالح إنه «تم عرض الدستور على مجلس النواب الليبي وهناك رفض كبير له»، مؤكداً أن «الدستور يجب أن يحظى بإجماع وتوافق من قبل الجميع».

التزام بالاتفاقات الدولية

من جهة ثانية شدد صالح على التزام مجلس النواب بالاتفاقات الدولية، بما يحفظ سيادة ليبيا واستقلالها، لافتاً إلى أن مطالبهم تتماشى مع مؤتمر برلين الثاني في ما يتعلق بإخراج المرتزقة الأجانب، وإجراء الانتخابات في موعدها.

وكان صالح قد وصل إلى الرباط، أمس الأول الخميس، وأشاد بدور المغرب في تشكيل سلطة تنفيذية واحدة تتكون من مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية.

من جهته، قال رئيس مجلس النواب المغربي، الحبيب المالكي: «زيارة صالح للمغرب ستساعد على تعميق الحوار الليبي الليبي» دون أي تدخل من أي جهة.

مطالب بلجم المفتي المعزول

من جهة أخرى، طالب خبراء سياسيون ليبيون، البعثة الأممية ولجنة الحوار السياسي الليبي، بضرورة وضع حد لفتاوى المفتي «الإخواني» المعزول الصادق الغرياني.

وأكد الخبراء ل«العين الإخبارية» أن ليبيا لن تنعم بالهدوء والاستقرار طالما ظلت قنوات «الإخوان» تستضيف أمثال الغرياني المحرض باسم الدين».

وكان الغرياني قد دعا عبر قناة «التناصح» التي تتلقى الدعم من جماعة «الإخوان»، إلى مقاطعة المصالحة الوطنية، حتى يصدر قرار من البرلمان الليبي بالإفراج عن الميزانية التي قدمتها حكومة الوحدة الوطنية.

وطالب بضرورة خروج قادة ميليشيات بركان الغضب على الوسائل الإعلامية لفضح ما أسماه تجاوزات الجيش الوطني في المنطقة الوسطى.

والأمر الذي يراه مراقبون ومهتمون بالشأن الليبي، تحريضاً متعمداً من قبل «الإخوان» لإعادة ليبيا إلى دوامة الفوضى، طمعاً في تأجيل الاستحقاق السياسي والانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول.

ويرى الصحفي الليبي عبدالله محمد الخفيفي، أن إيقاف الغرياني أصبح أمراً ملحاً، فيما أكد المحلل السياسي ناصر الزياني، أن ليبيا لن تنعم بالاستقرار بسبب وجود قنوات تستضيف أمثال الغرياني.

وأعربت اليونان عن استيائها من تجاهل ألمانيا دعوتها لمؤتمر «برلين 2» حول ليبيا المزمع عقده بعد أسابيع.

وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، في تغريدة عبر موقع «تويتر»، إن أثينا «مستاءة» لعدم دعوتها إلى مؤتمر «برلين 2» الدولي حول ليبيا.

وأكد الوزير اليوناني أنه نقل للمبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، في اتصال هاتفي، استياء بلاده من عدم دعوتها لحضور «برلين 2»، مشيراً إلى أنه بحث التعاون مع الأمم المتحدة بخصوص اللاجئين الليبيين.

(وكالات)