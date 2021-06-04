شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي اللبناني يلزم المصارف بتسديد 800 دولار شهرياً للمودعين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت- ”الخليج 365”، وكالات:

ناشد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حسان دياب، أمس الجمعة، الأمم المتحدة إيجاد «وسائل بديلة» لتمويل المحكمة الدولية التي تنظر في جرائم اغتيال عدة شهدتها البلاد، بعد إعلانها أنها «تواجه أزمة مالية غير مسبوقة» ستمنعها من مواصلة عملها، فيما أعلن حاكم ​مصرف لبنان​ رياض سلامة أن «​البنك المركزي​ سيقوم بعمليات بيع للدولار الأمريكي للمصارف المشاركة على منصة «صيرفة» بسعر 12000 ليرة للدولار الواحد، على أن تبيعها ​المصارف​ بسعر 12120 ليرة للدولار الواحد»، كما أصدر المصرف المركزي قراراً ألزم بموجبه المصارف بتسديد 400 دولار نقداً شهرياً، إضافة إلى ما يوازيها بالليرة اللبنانية للحسابات التي كانت قائمة بتاريخ نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وهو ما يمنح المودعين ما يصل إلى 800 دولار، بسعر صرف قريب من سعر السوق، عقب فوضى ليومين في القطاع المالي.

الصعوبات والعرقلة

وجاءت مناشدة دياب، وهي أول تعليق رسمي بعد إعلان المحكمة الأربعاء أنها «من دون تمويل فوري، لن تتمكن من مواصلة عملها بعد يوليو/تموز» المقبل، في وقت صنّف البنك الدولي أزمة لبنان الاقتصادية والمالية من بين أشدّ عشر أزمات، وربما من بين الثلاث الأسوأ في العالم، منذ منتصف القرن التاسع العشر.

وينصّ نظام المحكمة، التي تأسّست بطلب لبناني وبموجب قرار صدر عن مجلس الأمن تحت الفصل السابع الملزم في مايو/أيار 2007 للنظر في جرائم اغتيال أبرزها اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في 14 فبراير/شباط 2005، على أن يُسهم لبنان في تمويلها بنسبة 49 في المئة، فيما تؤمن الدول المانحة نسبة 51 في المئة المتبقية بموجب مساهمات طوعية.

وقال دياب في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس: «بالنظر للتحديات التي تواجه المحكمة الخاصة بلبنان، ومع الأخذ في الاعتبار الأزمات الحادة المستمرة التي يعاني منها لبنان، فإن حكومة لبنان ستكون ممتنة لسيادتكم لاستكشاف الوسائل المختلفة والبديلة لتمويل المحكمة، بشكل عاجل مع مجلس الأمن والدول الأعضاء؛ لمساعدتها في إنجاز مهمتها».

واعتبر أنّ «العواقب الأشدّ إيلاماً» عن توقف عمل المحكمة «تكمن في انعكاس صورة لعدالة مجتزّأة وناقصة لدى جميع المطالبين بالعدالة، والأشخاص الذين يثقون بسيادة القانون ومنع الإفلات من العدالة»، مشدداً على أن «الصعوبات المالية يجب ألّا تعرقل إنجاز عملها حتى النهاية».

منصة «صيرفة»

من جهة أخرى، لفت ​المصرف المركزي، في بيان،​ إلى أنه «استناداً إلى ما تقدم، يُطلب من المُشاركين الراغبين بتسجيل جميع الطلبات على المنصة اعتباراً من نهار الاثنين الواقع في 7 يونيو/حزيران 2021 لغاية نهار الأربعاء الواقع في 9 الجاري، شرط تسديد المبلغ المطلوب عند تسجيل الطلب بالليرة اللبنانية​ نقداً. سوف تتم تسوية هذه العمليات نهار الخميس الواقع في 10 الجاري، وتُدفع ​الدولار​ات الأمريكية لدى المصارف المراسلة حصراً»، موضحاً أن «مجمل عمليات هذا الأسبوع هو 10 ملايين دولار أمريكي، بمعدل 12200 ليرة للدولار الواحد على منصة «صيرفة»، مع الإشارة إلى أنه تمّ ​تكليف​ لجنة الرقابة على المصارف للتأكد من التزام الصرافين بتطبيق التعاميم ذات الصلة».

وذكرت وسائل إعلامية لبنانية أن المجلس المركزي عقد جلسة استثنائية برئاسة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، واتخذ بالإجماع قراراً يلزم المصارف بتسديد 400 دولار (fresh dollars)، إضافة إلى ما يوازيها بالليرة اللبنانية للحسابات التي كانت قائمة بتاريخ نوفمبر/تشرين الثاني من سنة 2019.

جمعية المصارف

بدورها، أعلنت جمعية المصارف في بيان أنها «غير قادرة على توفير أي مبالغ بالعملة الأجنبية مهما تدنت قيمتها، وأن تمويل أية سحوبات لا يمكن توفيره»، قبل ان تعود للتراجع وتعلن أن بيانها صدر قبل القرار الأخير لمرف لبنان المركزي.

إلى ذلك، أعلنت قيادة الجيش في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، أن «الجيش ينفذ عمليات دهم واسعة في مناطق مختلفة في البقاع؛ لضبط معامل تصنيع المخدرات». وأشارت إلى أن قوة من الجيش دهمت مصنعين لتصنيع المخدرات في بلدة بوداي – بعلبك، وقد ضبطت داخلهما معدات وآلات تستخدم في عملية التصنيع، وزهاء 700 كيلوجرام من حشيشة الكيف، إضافة إلى زهاء 1040 حبة كبتاجون.