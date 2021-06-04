شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد إسماعيل يتقدم بطلب إحاطة بشأن قرار دمج بعض الأندية الشعبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب محمد إسماعيل، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الشباب والرياضة بشأن قرار دمج بعض الأندية الشعبية.

وقال إسماعيل في طلبه، إن القرار يستند أن الأندية المدمجة عاجزة عن تحقيق أهدافها، وذلك منافي للواقع، نظرا لأن بعض تلك الأندية تقوم بأداء رسالتها على أكمل وجه، وتساعد على توسيع قاعده النشاط الرياضى بمصر، متابعا: "فهدف من أهدافنا هو توسيع قاعده النشاط الرياضى داخل المجتمع المصرى".