شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بتنسيقية الأحزاب: مصر تمارس دورها الإقليمى بالمنطقة منذ 7 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عماد خليل، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن هناك ربطا بين رفع صور الرئيس عبد الفتاح السيسي في غزة، وما حدث اليوم من إرسال آليات مصرية لرفع الركام وآثار ما أحدثه الاحتلال الإسرائيلي في غزة، مشيرا إلى أن دور مصر الإقليمي متواجد منذ 7 سنوات، على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الرغم من انشغاله بعدد من الملفات الداخلية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين دينا عبد الكريم وحسام الدين حسين، ببرنامج "التاسعة" الذى يذاع على القناة الأولى المصرية، أن الدور المصري ليس فقط في إعادة إعمار غزة، وإنما في وجودها بقوة في توحيد الصف الفلسطيني، وإنهاء الانقسام بالداخل، وأن مصر تنظر بمفهوم أخلاقي للأمور، وشريك أساسي ورئيسي في كافة القضايا الإقليمية والعربية، ومصر انفردت بين دول العالم بوقف إطلاق النار في غزة ووقف الاعتداءات.

وكانت بدأت الآليات المصرية فى قطاع غزة فى إزالة الركام والدمار الذى خلفه العدوان الإسرائيلى في غزة، وذلك بعد دخولها صباح اليوم الجمعة، للبدء في عملية إعادة الإعمار، بتوجيهات من الرئيس السيسى.