شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين يعزى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ فى وفاة والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين ببالغ الحزن والأسى، المغفور لها بإذن الله والدة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وشيعت صباح اليوم، الجمعة، جنازة والدة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ من مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، وشارك في صلاة الجنازة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

وتقدم الحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية.

كما حضر وكيلى مجلس الشيوخ بهاء الدين أبو شقة وفيبى فوزى، والدكتور شوقى السيد أستاذ القانون الدستورى، والمستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب، والمستشار محمد إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ.