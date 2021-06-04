شكرا لقرائتكم خبر عن "تنسيقية الأحزاب" ترصد جهود الدولة أهلتها لرئاسة الدورة 15 للأمم المتحدة لبناء السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت لجنة السياسات الأمنية والأمن القومى بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جهود الدولة المصرية التي أهلتها لرئاسة الدورة 15 للأمم المتحدة لبناء السلام، مضيفة أن مصر تحتل المركز السابع بين أكبر الدول المساهمة بقوات لحفظ السلام على مستوى الأمم المتحدة وتشارك حاليا في 6 بعثات حفظ سلام للأمم المتحدة في إفريقيا تضم أكثر من 3000 من عناصر الجيش والشرطة والتوسع في مشاركة العناصر النسائية المصرية ضمن قوات حفظ السلام .

ولفتت لجنة السياسات الأمنية إلى افتتاح مركز التدريب على عمليات حفظ السلام بمقر أكاديمية الشرطة يناير الماضى، لإعداد وتقديم الدورات والبرامج التدريبية لعناصر الشرطة المصرية و الأجنبية وفقا للمعايير الأممية، منوه الى أن الدولة المصرية قدمت رؤى وإسهامات موضوعية عبر خارطة طريق القاهرة لتطوير أداء عمليات حفظ السلام و شاركت في 37 مأمورية لقوات حفظ سلام بالعالم منذ الستينات في الكونغو وحتى الان من خلال قواتها المسلحة أو الشرطة منها مشاركتها في دارفور بالسودان وأفريقيا الوسطى والصحراء الغربية وجمهورية الكونغو الديمقراطية و بوروندي و موزمبيق و غيرها .

وذكرت لجنة السياسات الأمنية و الأمن القومى بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه في عام 2017 انضم الرئيس عبد الفتاح السيسى لمبادرة دائرة القادة ما يعكس حرص القيادة المصرية على دعم جهود السلام و الأمن في كافة أنحاء العالم .



