الكاظمي يشيد بدور فرنسا ودعمها للعراق في حربه ضد داعش

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (أ ش أ):

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، علاقة العراق التاريخية الوثيقة مع فرنسا، ومواقفها الإيجابية تجاه قضايا المنطقة، مشيدا بدور فرنسا ودعمها للعراق في مجال الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين رئيس مجلس الوزراء العراقي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي.

ومن جانبه، جدد الرئيس الفرنسي دعمه للحكومة العراقية، مشيدا بدور العراق الإقليمي في تقريب وجهات النظر، معبرا عن تفاؤله بأن الدور المتنامي للعراق في هذا المجال سيكون له آثر مستدام في تحقيق الاستقرار الذي ستنعكس آثاره إيجابيا على جميع الأطراف.