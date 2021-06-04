صرخة داخل مخزن.. القبض على صاحب سوبر ماركت شرع في هتك عرض طفلة بالطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

صرخات استغاثة كانت كفيلة بارتباك صاحب سوبر ماركت شرع في هتك عرض طفلة بمنطقة الطالبية.

تلقى العميد طارق حمزة رئيس قطاع الغرب بلاغا من مساعد صيدلي يتهم مالك محل سوبر ماركت بالشروع في هتك عرض ابنة زوجته.

تحريات العقيد عمرو حجازي مفتش فرقة الطالبية والعمرانية أكدت صحة البلاغ، وأنه أثناء توجه طفلة تبلغ من العمر ٨ سنوات لشراء طلبات المنزل اصطحبها المشكو في حقه إلى مخزن ملحق بالمحل.

حاول المتهم الاعتداء جنسيا على الطفلة لكنها أطلقت صرخات استغاثة لدى ملامسته أماكن عفتها ليتركها خشية فضح أمره.

عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم محمد الجوهري وكيل الفرقة والرائد إسلام السيد رئيس مباحث الطالبية من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.