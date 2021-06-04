أخبار التعليم في 24 ساعة| موعد إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية.. ونتيجة سنوات النقل في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

شهدت الساحة التعليمية والمدارس أحداثًا عديدة على مدار اليوم الجمعة، تتضمن قرارات وتعليمات جديدة تهم الطلاب وأولياء الأمور وأيضًا المعلمين.

وينشر "الخليج 365" أبرز أخبار التعليم على مدار اليوم، وجاءت كالتالي:

- غدًا.. إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة

- "عبوة جيل وكمامة".. آخر استعدادات "التعليم" لامتحانات الدبلومات الفنية

- غدًا.. بدء الامتحانات العملية لطلاب الدبلومات الفنية

- عبر التليفون الأرضي.. تعليم القاهرة تعلن نتيجة امتحانات نهاية العام لصفوف النقل

- توصية بعدم قبوله بالجامعات الأخرى.. الأزهر تفصل طالبا بإعلام أساء للكلية والأساتذة على "فيسبوك"