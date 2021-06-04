وصول معدات هندسية مصرية لقطاع غزة للمساهمة في إعادة الإعمار (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

وصلت معدات هندسية مصرية إلى قطاع غزة، للمساهمة بإعادة الأعمار في القطاع، وإزالة أنقاض العدوان الإسرائيلي.

ونشرت وكالة شهاب الفلسطينية، مقطع فيديو للحظة وصول المعدات الهندسية المصرية إلى القطاع.

‏‎وأعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية في غزة اليوم الجمعة بدء إزالة الأنقاض والركام الناتج عن موجة التوتر الأخيرة مع إسرائيل بدعم مصري لبدء إعادة الإعمار.

وقال وكيل الوزارة ناجي سرحان في بيان إن السلطات المصرية أدخلت اليوم إلى غزة آليات ومعدات ثقيلة للمباشرة في إزالة الركام والأنقاض، موجها الشكر إلى القاهرة على الخطوة.

وذكر سرحان أن مصر أرسلت مهندسين وخبراء اطلعوا على حجم الأضرار والركام، ثم قامت بإرسال آليات ثقيلة من كباشات وشاحنات ورافعات ثقيلة وغيرها من المعدات.

وأكد أن الوزارة وضعت خطة عمل وآلية لعمل الآليات والمعدات الثقيلة عبر الإشراف على عملها في إزالة الركام والأنقاض حتى تكون جاهزة للبدء بالإعمار في حال توفر الأموال لذلك.

وذكرت مصادر فلسطينية أن نحو 50 شاحنة دخلت إلى قطاع غزة عبر معبر رفح بعد ظهر اليوم للمساعدة في عملية إزالة الأنقاض والركام والمباني الخطرة والآيلة للسقوط.