البيت الأبيض يدلي بتصريح حول الأجسام الطائرة الغريبة

ابوظبي - سيف اليزيد - أدلى البيت الأبيض، اليوم الجمعة، بتصريحات حول الأجسام الطائرة الغريبة التي تعد الحكومة تقريراً الأميركية تقريراً بشأنها.

ورفضت الرئاسة الأميركية التعليق على تقارير نُشرت، اليوم الجمعة، عن سلسلة من المشاهدات لأجسام طائرة غامضة وغير مأهولة.

وقال البيت الأبيض، إن التقرير الحكومي، الذي سيصدر قريباً حول هذا الأمر، لم يكتمل بعد.

وذكرت وسائل إعلام أميركية، اليوم الجمعة، أن التقرير لم يتوصل إلى دليل على نشاط مصدره من خارج الأرض، لكنه يعجز عن تقديم تفسير قاطع للحوادث التي تسميها الحكومة «الظواهر الجوية غير البشرية».

وأكد التقرير، وفقاً لوسائل الإعلام، أن تلك الأجسام لا تتعلق بتكنولوجيا سرية لوزارة الدفاع «البنتاجون».

وأفاد مسؤولون بأن التقرير، الذي يتناول أكثر من 120 حالة رصد أجسام طائرة غامضة، لا يشير إلى أي عنصر يتيح التأكد مما إذا كانت هذه الأجسام عبارة عن مركبات من الفضاء الخارجي.

وعجزت الاستخبارات الأميركية مع ذلك عن تفسير بعض تحركات هذه الأجسام، ومنها قدرتها على زيادة سرعتها وتغيير اتجاهها بطريقة مفاجئة.