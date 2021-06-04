دولة أفريقية تعلق نشاط «تويتر» بعد حذف منشور لرئيسها

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قالت نيجيريا، اليوم الجمعة، إنها علقت إلى أجل غير مسمى أنشطة شركة «تويتر» الأمريكية بعد يومين حذف عملاق التواصل الاجتماعي منشورا للرئيس محمد بخاري هدد فيه بمعاقبة الانفصاليين.

وقال لاي محمد، وزير الإعلام إن الحكومة اتخذت الخطوة ردا على «الاستخدام المتواصل للمنصة في أنشطة يمكنها تقويض المؤسسات في نيجيريا».

ولم يوضح طبيعة هذا التعليق كما لم يقدم مزيدا من التفاصيل حول الأنشطة الهدامة.

وردا على سؤال حول تفاصيل التعليق، قال مساعد للوزير لرويترز «انتظروا لتشاهدوا ما تصير إليه الأمور».

وقالت الشركة، في بيان، إن تويتر تجري تحقيقات في تعليق عملياتها من قبل الحكومة النيجيرية، واصفة الخطوة بأنها «مقلقة للغاية». وأضافت أنها «ستقدم إفادات عندما تعرف المزيد».

واستمر موقع وتطبيق «تويتر» في العمل بالعاصمة أبوجا والمركز التجاري لاجوس، اليوم الجمعة.

وقالت «تويتر»، يوم الأربعاء، إن منشور بخاري، الذي هدد فيه بمعاقبة الجماعات التي يحملها مسؤولية الهجمات على مبان حكومية، انتهك سياسة الشركة المتعلقة «بالسلوك المسيء».