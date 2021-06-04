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دولة أفريقية تشهد تفشياً جديداً لفيروس كورونا

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ابوظبي - سيف اليزيد - تشهد بعض الدول في القارة الأفريقية، منذ أسابيع، تسارعاً للإصابات اليومية بفيروس المستجد، ما يهدد بتفاقم الوضع مع تأخر حملات التطيعم ضد الوباء.
من بين تلك الدول، ناميبيا التي أكد وزارة الصحة فيها تسجيل 717 إصابة جديدة، أمس، الخميس، وهو ما يمثل رقماً قياسياً يومياً.
ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء، اليوم الجمعة، عن وزير الصحة الناميبي كالومبي شانجولا، قوله إن معدل الاختبارات الإيجابية التى تثبت الإصابة بفيروس كورونا، وعدد حالات العلاج في المستشفيات ومعدل الوفيات زادت جميعها بشكل حاد.
وأوضح الوزير أن الزيادة التى تدعو إلى القلق في إجمالي عدد الإصابات بالفيروس «هي مؤشر على أن السكان لا يتبعون التدابير والإجراءات الخاصة بالوقاية من مرض (كوفيد - 19) الذي يسببه والحد من انتشاره».
وأضاف وزير الصحة الناميبي، أن «المزيد من الأشخاص أصبحوا يعانون الأعراض ويمرضون بشكل خطير ويموتون».

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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