فيسبوك يمدد حظر حساب ترامب لسنتين.. والأخير ينتقد بشدة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 يونيو 2021 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 4 - يونيو - 2021 10:39 مساءً

أعلن موقع “فيسبوك”، اليوم الجمعة، أن حظر حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سيستمر حتى 7 يناير2023، أي لمدة عامين كاملين بعد تعليقه على المنصة لأول مرة.

وأفاد الموقع بأنه بعد 7 يناير 2023، سيجري تقييما لـ”مخاطر الحساب على السلامة العامة”، قبل أن يتمكن ترامب من استعادته.

وأضاف الموقع أنه إذا تم رفع تعليق الحساب بعد ذلك، سيخضع ترامب لمجموعة “صارمة” من العقوبات في حال انتهك سياسات “فيسبوك” مستقبلا.

من ناحيته اعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن حظره لمدة عامين على موقع “فيسبوك” “يعد إهانة” للناخبين الذين صوتوا له، مجددا ادعاءه تعرض الانتخابات الرئاسية للتزوير عام 2020.

وقال ترامب في بيان اليوم الجمعة: “قرار “فيسبوك” يعتبر إهانة لـ75 مليون شخص سجلوا الأرقام القياسية، بالإضافة إلى كثيرين آخرين، صوتوا لنا في الانتخابات الرئاسية المزورة لعام 2020″.

وأضاف: “لا ينبغي السماح لهم بالإفلات من هذه الرقابة والإسكات، وفي النهاية، سنفوز. بلدنا لا يمكنه تحمل هذه الإساءات بعد الآن”.

يشار إلى أن حسابات ترامب على “فيسبوك” و”إنستغرام” و”سناب تشات” قد علقت لأجل غير مسمى بسبب “التحريض على العنف” إثر أعمال شغب قام بها أنصاره في السادس من يناير في مبنى الكونغرس الأمريكي، وأرسل “فيسبوك” ملف تعليق حساب ترامب إلى مجلسه المستقل للرقابة.