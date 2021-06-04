تفاؤل بريطاني بشأن خطة لفرض ضرائب على عمالقة الإنترنت والتكنولوجيا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 يونيو 2021 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعرب وزير الخزامة البريطاني ريشي سوناك عن تفاؤله حول توافق الدول الصناعية السبع الكبرى على خطة لفرض ضرائب على شركات الإنترنت وغيرها من الشركات متعددة الجنسيات على أرباحها العالمية، وفق ما نقلت وكالة أسوشيتد برس.

سوناك أكد في بيان له أنه “متفائل للغاية بأننا سنحقق بعض النتائج الملموسة في نهاية هذا الأسبوع.. معا يمكننا إحداث تغيير حقيقي والمساعدة في توجيه المجتمع الدولي خلال المرحلة التالية من تعافينا”.

هذا ويجتمع وزراء المالية من مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى وسط دعم متزايد لفكرة وضع حد أدنى لضريبة الشركات العالمية، والتي يدعمها الرئيس الأمريكي جو بايدن. يمكن أن يساعد تأييد مجموعة السبع في بناء الدعم لاتفاق في المحادثات بين أكثر من 140 دولة تعقد في باريس.

وتستضيف لندن الاجتماع لأن بريطانيا تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجموعة السبع.

يذكر أن زعماء الدول السبع يعقدون اجتماعاتهم السنوية من 11 إلى 13 يونيو في خليج كاربيس بكورنوال في الطرف الجنوبي الغربي لإنجلترا.