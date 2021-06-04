وفاة شابة إثر سقوطها من أحد أبراج إمارة الشارقة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 يونيو 2021 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت شرطة إمارة الشارقة أنها تحقق في مقتل شابة عربية سقطت من أحد الأبراج السكنية المطلة على كورنيش الخان مساء الخميس، وفق ما نقل موقع البيان الإماراتي.

وقالت غرفة عمليات شرطة الشارقة إنها تلقت بلاغا بالحادث عند الساعة التاسعة مساء، حيث انتقلت إلى الموقع على الفور دوريات الأمن وفرق الإسعاف التي قامت بمحاولة إنقاذ الفتاة ونقلها إلى المستشفى ولكن تبين أنها فارقت الحياة متأثرة بالإصابات.

وبينت الشرطة أنه تم تحويل القضية للنيابة العامة بالإمارة لاستكمال تحقيقها والوقوف على أسباب الحادث.