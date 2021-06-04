تصريح لافت لرئيس الكنيسة الكاثوليكية النمساوية حول خارطة الإسلام السياسي!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 يونيو 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 4 - يونيو - 2021 9:29 مساءً

توالت الانتقادات الموجهة للحكومة النمساوية على خلفية ما أسمته الخريطة الرقمية المثيرة للجدل “الخريطة الإسلامية” (Islam Landkarte).

وتوقف مشروع هذه الخريطة عن العمل، بعدما وجهت جماعات إسلامية انتقادات للحكومة النمساوية في مايو/أيار المنصرم.

وفي جديد المواقف، فقد أكد الكاردينال كريستوف شونبرن رئيس الكنيسة الكاثوليكية النمساوية رفضه لتلتك الخريطة، مشيرا إلى أنها تدعو للقلق ولا تخدم الهدوء واستقرار المجتمع.

وقال الكاردينال شونبرن في تصريحات له اليوم الجمعة، إنه يدعو إلى استبدال هذه الخريطة بخريطة شاملة تضم كل الطوائف والجمعيات الدينية في البلاد دون تمييز، لافتا إلى أن العلاقات بين الطوائف الدينية في النمسا تقوم على أساس الثقة المتبادلة والحوار والتقدير المتبادل، لافتا إلى أن التركيز على دين معين ليس في مصلحة استقرار المجتمع.

ولفت إلى أنه سيقوم بدعوة ممثلي الطوائف والجمعيات الإسلامية المختلفة إلى مائدة مستديرة للحوار في نهاية الشهر الجاري للاستماع إلى وجهات نظرهم، مذكرا بأنه من مصلحة النمسا بناء علاقات من التفاهم والحوار البناء مع المجتمع المسلم.

وحذر الحكومة النمساوية من خطورة أن تشعر إحدى الطوائف الدينية بأنها في موضع الشك، لافتا إلى أن القانون الجنائي واضح بما يكفي لملاحقة الميول الإرهابية.

كما أشار إلى أن التطرف موجود فى كل الديانات وأن الدين الحقيقي لا يمكن أن يكون أرضا خصبة للتطرف.