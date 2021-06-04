في فرنسا.. تفكيك مخيم للمهاجرين يضم المئات بينهم 30 طفلاً

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 يونيو 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلنت السلطات الفرنسية عن تفكيكها لمخيم للاجئين، يقطنه المئات من بينهم عشرات الأطفال، وذلك في ميناء كاليه شمالي البلاد.

وبدأت عملية إزالة المخيم في حوالي السادسة صباحا، ونقل المهاجرون إلى مراكز استقبال أخرى في المنطقة، حسب وكالة “رويترز”.

وقالت السلطات المحلية في كاليه إن عدد المهاجرين زاد بشدة في الأسابيع الماضية، وأضافت: “عثرنا على عدة مئات من المهاجرين في المكان منهم نحو 30 طفلا”.

وأزالت السلطات الفرنسية مرارا مخيمات غير قانونية، لكنها كانت تقام مجددا في أنحاء أخرى في غضون شهور.