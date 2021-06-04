شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: 4 وفيات وإصابة 1280 بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة، تسجيل 1280 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 314569.

قالت الوزارة في بيان صحفي إنها سجلت 4 حالات وفاة بسبب كورونا ليصل الإجمالي 1787.

أوضح البيان أن عدد الحالات في العناية المركزة 151 حالة تتلقى الرعاية الصحية.

وعن حالات الشفاء قال السند إنه تم تسجيل 1156 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 298485 حالة.