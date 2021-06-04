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الكويت: 4 وفيات وإصابة 1280 بكورونا

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة، تسجيل 1280 إصابة جديدة بفيروس المستجد (كوفيد 19)خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 314569.

قالت الوزارة في بيان صحفي إنها سجلت 4 حالات وفاة بسبب كورونا ليصل الإجمالي 1787.

أوضح البيان أن عدد الحالات في العناية المركزة 151 حالة تتلقى الرعاية الصحية.

وعن حالات الشفاء قال السند إنه تم تسجيل 1156 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 298485 حالة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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