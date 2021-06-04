بعد حادثة الحريق.. إقالة مدير مخيم 'شاريا' في دهوك

وقال السكرتير الصحفي لمحافظ دهوك في بيان، إنه "تلبية لرغبة سكان مخيم شاريا، تقررت إقالة مدير المخيم عن منصبه، وتكليف مدير مخيم كبرتو، هكار محمد أمين بتسيير مهام إدارة مخيم شاريا بشكل مؤقت".

وكان عضو مفوضية حقوق الإنسان، فاضل الغراوي، قد حمل في بيان ورد لـ الخليج 365، "الحكومة مسؤولية بقاء النازحين في المخيمات لغاية هذه اللحظة".



ودعا الغراوي، وزارة الهجرة الى "غلق كافة المخيمات وتامين متطلبات العودة الطوعية للنازحين وانهاء معاناتهم الانسانية".

وأعلن محافظ دهوك، علي تتر، حصيلة لحجم الخسائر التي خلفها الحريق الذي اندلع في مخيم شاريا للنازحين الكورد الإزيديين مساء اليوم الجمعة، مشيراً إلى احتراق 370 خيمة وأن عدد المتضررين بلغ 994 نازحاً.

