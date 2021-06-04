الانتخابات العراقية وأحداث فلسطين على طاولة مباحثات فؤاد حسين ولافروف

وقالت الخارجية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "وزير خارجيّة جمهوريّة روسيا الاتحادية سيرغي لافروف، والوزير فؤاد حسين بحثا في اتصال هاتفي العلاقات الثنائيّة وضرورة الدفع بالعلاقات التجارية إلى مجالات أوسع مع التأكيد على الدور المهم الذي تلعبها الشركات النفطية الروسيّة في العراق".وأكد الوزيران، بحسب البيان، على "ضرورة إعداد جدول أعمال واسع ومتنوع للاجتماع القادم للجنة العراقيّة-الروسيّة والذي سينعقد في موسكو في الشهر القادم، للخروج بنتائج تخدم الواقع الاقتصادي وتوسيع رقعة التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين".

وفي إطار الوضع الإقليميّ، تطرق الوزيران إلى "الوضع الفلسطينيّ وضرورة دعم الفلسطينيين للوصول إلى أهدافهم المشروعة، وأعربا عن قلقهما لبروز بعض الخلافات الداخلية في صفوف الفلسطينيين، وأكّدا على وجوب حل هذه الخلافات وتوحيد الصف الفلسطينيّ".



وفي جانب آخر، ناقش الوزيران "الوضع السوري وقيم الموقف العراقيّ الساند لعودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية، مشددا على ضرورة استمرارية التواصل والعمل المشترك في مجالات تهم الأمن والاستقرار في المنطقة".

من جانبه، وزير الخارجيّة الروسيّ أكد "دعم بلاده إلى الحكومة العراقـيَّة في جُهُودها بإعادة الأمن، والاستقرار إلى العراق، والقضاء على الإرهاب، وقيم الوزير الروسيّ التواصل والعمل لحل المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة أقليم كردستان، بصوره إيجابية، حيث تخدم الاستقرار وتؤدي إلى تنسيق أحسن لمحاربة إرهابيّ داعش".