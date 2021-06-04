انت الان تتابع خبر الشرطة يهزم الميناء ويصل نصف نهائي كأس العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-06-04 | 20:52
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تأهل نادي الشرطة، اليوم الاحد، إلى نصف نهائي بطولة كأس العراق بعد تغلبه على نادي الميناء بهدفين لهدف واحد.
وسجل هدف الشرطة الاول في الدقيقة 26 عن طريق علي يوسف ، وفي الدقيقة 31 سجل فهد اليوسف الهدف الثاني للشرطة.
وفي الدقيقة 34 سجل سيف جاسم هدف التقليص للميناء لينتهي الشوط الاول على هذه النتيجة.
وفي الدقيقة 34 سجل سيف جاسم هدف التقليص للميناء لينتهي الشوط الاول على هذه النتيجة.
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