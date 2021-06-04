الشرطة يهزم الميناء ويصل نصف نهائي كأس العراق

وسجل هدف الشرطة الاول في الدقيقة 26 عن طريق علي يوسف ، وفي الدقيقة 31 سجل فهد اليوسف الهدف الثاني للشرطة.

وفي الدقيقة 34 سجل سيف جاسم هدف التقليص للميناء لينتهي الشوط الاول على هذه النتيجة.

