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الشرطة يهزم الميناء ويصل نصف نهائي كأس العراق

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-06-04 | 20:52

الشرطة يهزم الميناء ويصل نصف نهائي كأس العراق

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تأهل نادي الشرطة، اليوم الاحد، إلى نصف نهائي بطولة كأس العراق بعد تغلبه على نادي الميناء بهدفين لهدف واحد.
وسجل هدف الشرطة الاول في الدقيقة 26 عن طريق علي يوسف ، وفي الدقيقة 31 سجل فهد اليوسف الهدف الثاني للشرطة.

وفي الدقيقة 34 سجل سيف جاسم هدف التقليص للميناء لينتهي الشوط الاول على هذه النتيجة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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